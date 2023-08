Guia e turistas são roubados dentro de trilha que fica em área militar na Zona Sul

Rio - Um guia, duas turistas mineiras, dois espanhóis e um australiano, foram assaltados, neste domingo (13), enquanto faziam a trilha do Costão do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul do Rio. De acordo com relato do profissional, as vítimas foram abordadas por dois homens com um facão, amarradas e tiveram seus pertences levados.



As vítimas vindas Espanha teriam sido as primeiras vítimas. A dupla, em seguida, abordou guia e as duas turistas mineiras. Todos foram levados para um ponto isolado e amarrados. Depois, os criminosos teriam voltado à trilha e rendido o cidadão australiano. As seis pessoas tiveram seus pertences roubados e foram deixadas no local.

Eles só conseguiram se libertar porque o guia de turismo cortou as cordas que os amarravam usando um canivete. O caso teria acontecido em um intervalo curto de tempo, no início da tarde de domingo, quando chovia na cidade.

A trilha, que fica após a Pista Cláudio Coutinho, outra importante área de lazer, é considerada uma das mais seguras da cidade pois faz parte de uma área militar. Nas redes sociais, cariocas lamentaram o aumento da violência até em pontos conhecidos por sua segurança.

"Indignada com o fato de que não dá pra fazer mais nem a trilha pro Pão de Açúcar (!!!) Sério, o RJ não só não é para amadores, como também é uma vergonha nacional. Liberdade pra nada nessa cidade", disse uma usuária do Twitter.



O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi feito o registro do crime. Segundo a Polícia Civil, a especializada faz diligências para identificar os autores do crime.

O DIA tentou contato com o Comando Militar do Leste (CML), mas até o momento não obteve retorno.