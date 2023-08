Senac RJ abre vagas para profissionais de marketing e do segmento hoteleiro interessados em lecionar em cursos profissionalizantes

O Senac RJ oferece vagas de empregos a profissionais de Marketing e do segmento hoteleiro que tenham interesse de lecionar em cursos profissionalizantes. As oportunidades são para as unidades Copacabana, Barra da Tijuca, Irajá, Centro Politécnico (Riachuelo), Bonsucesso e Nova Iguaçu. O prazo para se candidatar vai até o dia 27 de agosto, pelo link https://senacrj.selecty.com.br O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação de conhecimentos básicos, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica prática. Os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e comprovar experiência nas áreas pretendidas. Confira a relação de vagas e qualificações necessárias:Instrutor de Camareira (1 vaga: Barra da Tijuca) - Graduação completa em Hotelaria, Turismo, Marketing ou áreas afins; experiência como supervisora de andar, assistente de governança, gerente de hospedagem em meios de hospedagem, professor ou instrutor de governança em instituições de ensino profissional.Instrutor de Marketing (5 vagas: Irajá, Centro Politécnico, Bonsucesso, Copacabana, Nova Iguaçu) – Graduação completa em Administração de Empresas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação ou áreas afins (licenciatura obrigatória); experiência na área de pesquisa de marketing, criação de produtos/serviços, modelagem de negócios e companhas de marketing, publicitárias ou em gestão administrativa, definindo e gerenciando as atividades de todos os processos necessários.