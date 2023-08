Mulher morre após ser atropelada na Tijuca

Rio - Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na Rua São Francisco Xavier, na altura do Colégio Pedro II, na Tijuca, Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com testemunhas, a vítima foi parar embaixo do veículo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado às 13h33, mas ao chegar no local, a vítima, ainda não identificada, já estava sem vida.



Equipes da CET-Rio estão no local. O trânsito apresenta retenções.

Em atualização