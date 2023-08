Após dias ensolarados, fim de semana deve ser chuvoso no Rio

Rio - Após um início de semana com tempo instável, sol e o calor fizeram os cariocas voltarem à Praia do Flamengo, na Zona Sul. Apesar do céu aberto nesta quinta-feira (17), a previsão indica que o fim de semana será chuvoso no Rio.

Na sexta-feira (18), as temperaturas continuam e elevação, podendo atingir a máxima de 33º C por volta das 16h. O sol fica coberto com poucas nuvens por conta dos ventos nos médios níveis da atmosfera.

A aproximação de uma frente fria deve estragar os planos de quem estava se preparando para voltar à praia no sábado (19). Com aumento da nebulosidade ao longo do dia, pancadas rápidas de chuva moderada chegam de forma isolada à tarde e continuam à noite.

O tempo continua instável no domingo (20), que deve amanhecer com um aguaceiro moderado. As temperaturas apresentam declínio, ficando entre 19º C e 26º C. Além disso, o céu deve ficar completamente coberto por nuvens e a chuva pode cair a qualquer momento do dia.