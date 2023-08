Trens do ramal Saracuruna voltam a operar após seis horas de paralisação

Rio - Os trens do ramal Saracuruna voltaram a operar normalmente na tarde desta quinta-feira (17), segundo a Supervia. A circulação das composições ficou suspensa por seis horas e causou transtornos para os passageiros que dependem do transporte.



De acordo com a concessionária que administra o serviço, uma ocorrência na rede aérea, por volta das 5h50 da manhã, causou o fechamento das estações entre Penha Circular e Saracuruna, na Baixada Fluminense. Por conta disso, as composições só operaram entre Central do Brasil e Penha.

TJRJ suspende liminar que impede fim de concessão da SuperVia

No último dia 8, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu a liminar que impedia o Estado de encerrar o contrato de concessão com a SuperVia. A determinação do desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo anulou a decisão da 6ª Vara Empresarial de julho deste ano, que proibiu o Governo de tomar medidas que impedissem ou restringissem a operação do transporte pela concessionária responsável pelo serviço.

A determinação atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) e o desembargador alegou que foi proferida para evitar "grave lesão à ordem e à economia públicas", porque a liminar da juíza Maria Cristina de Brito Lima "na prática, cerceia o exercício dos deveres inerentes do poder concedente". O magistrado também destacou que, em casos de concessão, cabe ao Governo acompanhar a qualidade dos serviços e sua prestação à população e ressaltou ainda os impactos causados pelos problemas na operação.