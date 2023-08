Antonia Fontenelle explica motivos que a levaram a pedir demissão da Jovem Pan e critica colegas

Antonia Fontenelle compartilhou nesta quarta-feira, 16, o motivo pelo qual não quer mais fazer parte do programa Morning Show, da Jovem Pan. Após ter sido desmentida ao vivo pelos colegas de trabalho — os jornalistas Paulo Mathias e Felipeh Campos — e ter sido acusada de propagar notícias falsas durante a atração da última segunda-feira, 14, a apresentadora comentou que pediu demissão porque não tinha mais clima para atuar no veículo.



"Desde o primeiro dia que entrei no Morning, eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com Paulo Mathias e com o Felipeh Campos. Não é pessoal, eu gosto dos meninos, a gente se diverte juntos. Mas é profissional mesmo". Antonia pontuou ainda que ambos a interrompiam durante o programa e que diversas vezes reclamou do comportamento dos profissionais.



"Não gosto da forma com que o Felipeh trabalha, nunca apresentaria um programa de fofoca na minha vida. E o Paulo Mathias, que não tem simpatia nenhuma, ele corta as pessoas", esclareceu. Segundo ela, não houve pedido de desculpas e a rescisão do contrato aconteceu por não estar "fazendo bem".



"Acabou, não quero mais. Se eu errasse com um colega meu e causasse um transtorno desses eu no mínimo viria aqui pedir desculpas. Isso não é sobre ninguém, isso é sobre mim. Eu sou dona do meu nariz. Eu liguei e pedi: ‘Rescindi esse contrato pra mim, por favor, que eu não quero mais’. Não tá legal, não tá fazendo bem", relatou.



Entenda o caso



Nesta segunda-feira, 14, o jornalista Paulo Mathias corrigiu uma informação de Antonia Fontenelle. Ao falar sobre a quebra do sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro, a jornalista questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Cadê os contêineres de presentes que o Lula ganhou de chefes de Estado mundo afora? Ele prestou contas? Disse onde estão os presentes e o que foi feito com eles?"



Em resposta, o colega da apresentadora disse que, por uma "questão de ética jornalística", precisava se ater aos fatos. "O fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. Sou obrigado, por uma questão de ética jornalística, a me ater aos fatos. Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens desaparecidos. Estou fazendo esse registro aqui porque a gente sempre precisa se ater aos fatos."



No vídeo publicado na quarta, Antonia comentou que não estava defendendo Jair Bolsonaro e que "essa história de fake news simplesmente não existe."