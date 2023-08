PF faz buscas na casa de 'terrorista da Al-Qaeda' que ameaçou Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) abriu uma operação na manhã desta quinta-feira, 17, na mira de um homem autointitulado "integrante da Al-Qaeda" que ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O suspeito xingou o ministro nas redes sociais, o ameaçou de morte e ainda "externou a intenção de explodir uma grande bomba" em nome do grupo terrorista, diz a PF.



Agentes vasculharam a casa do investigado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em busca de provas sobre supostos crimes de ameaça e promoção ao terrorismo. A ordens foram expedidas pela 8ª Vara de Justiça Federal do RN.



Não é a primeira vez que ameaças a Alexandre de Moraes viram alvo de investigação da Polícia Federal. Em dezembro do ano passado, a corporação prendeu o bolsonarista Antônio José Santos Saraiva, conhecido como "Sarneyzinho do Maranhão", após a divulgação de um vídeo em que ele ameaça o ministro do STF.



O bolsonarista já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal avalia se o coloca ou não no banco dos réus.



A corporação também fez buscas contra Andréia Mantovani e Roberto Mantovani Filho, suspeitos de terem hostilizado o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma (Itália). Eles não são investigados por ameaça, mas pelos crimes de injúria, perseguição e desacato.



Tal inquérito está travado - os investigadores aguardam autorização da Itália para a remessa das imagens feitas pelas câmeras de segurança do aeroporto.