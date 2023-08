Defesa de Carla Zambelli nega declarações de hacker na CPMI do Golpe

O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, acusou nesta quinta-feira, 17, a deputada Carla Zambelli de condutas ilícitas ao levá-lo para uma reunião com Bolsonaro, com o objetivo de orquestrar tramas golpistas contra o sistema eleitoral. Diante das acusações feitas pelo hacker em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, a defesa da parlamentar emitiu uma nota rechaçando a versão de Delgatti.



Leia a nota na íntegra:

"A defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti.



Observa-se que citada pessoa, como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade.

Demais, esclareça-se que a defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação e assim que possível, se manifestará de forma mais ampla, justamente para desmerecer publicamente os embustes criados.



São Paulo, 17 de agosto de 2023



Daniel Leon Bialski”.