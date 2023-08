Quadrilha é presa por aplicar golpes contra idosos em seis municípios do Rio

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (16), um grupo de seis pessoas que praticava golpes contra idosos em frente a um supermercado no Centro de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio. A quadrilha já era investigada por aplicar o mesmo crime nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda e São Pedro da Aldeia.

Em depoimento, uma idosa de 76 anos contou que os suspeitos a abordaram afirmando que eram estudantes de uma faculdade e estavam arrecadando fundos para custear os estudos. Após ajuda financeira, ela receberia um brinde e descontos em diversos comércios do município.

A vítima afirma que não entendeu a abordagem e ficou desorientada, mas deixou que o grupo fotografasse o cartão de crédito e a senha dela, além de passar em uma máquina sem informação do valor e sem comprovante. Com isso, ela assinou um bilhete e recebeu um massageador como brinde.

Ao chegar em casa, a idosa foi questionada pela filha sobre uma compra de R$ 838. Ela contou o que havia acontecido e as duas acionaram a Polícia Civil. Os agentes da 128ª DP (Rio das Ostras) iniciaram as buscas e encontraram a quadrilha no bairro de Costazul.

Após a prisão em flagrante, os policiais identificaram que o grupo era investigado por equipes da 9ª DP (Catete), 18ª DP (Praça da Bandeira), 73ª DP (Neves), 93ª DP (Volta Redonda), 105ª DP (Petrópolis) e 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Os crimes eram cometidos de maneira semelhante. Os suspeitos abordavam idosos sob o pretexto de contribuir financeiramente e receber um massageador como brinde. Em seguida, efetuavam compras com os cartões da vítima sem autorização. Os seis foram autuados por estelionato e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.