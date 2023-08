Mais de R$ 115 mil em haxixe são apreendidos durante fiscalização no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (17), no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, mais de R$ 115 mil em haxixe e skunk em duas encomendas postais.



A primeira remessa continha 857 g de haxixe, avaliada em R$ 102.840,00, dentro de uma caixa de papelão. Já na segunda remessa, foram encontradas 145 g de skunk com camisetas dentro de uma caixa de papelão. Essa apreensão soma R$ 13.125,00.



O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. O haxixe vinha dos Estados Unidos, e tinha como destino as cidades de Contagem (MG) e Recife (PE). As drogas foram encontradas durante fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-x.