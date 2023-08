Vacas morrem atropeladas na Via Dutra, em Resende

Duas vacas morreram atropeladas por dois veículos na madrugada desta quinta-feira (17) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do km 309.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes dos carros não ficaram feridos. Não foi possível identificar os responsáveis pelas vacas e nem de onde elas vieram.



O tráfego no local chegou a ficar interditado, mas não houve congestionamento. Os ocupantes dos veículos envolvidos foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.