Carreta tomba na Via Dutra, em Itatiaia

Uma carreta que transportava frango congelado tombou nesta quinta-feira (17) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na altura do km 331, no sentido Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. A faixa da direita e o acostamento foram afetados.

Por volta de 16h22, as duas faixas da rodovia foram interrompidas para que fosse realizado o destombamento da carreta.