Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Visconde de Mauá

Um jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na quarta-feira (16) em Visconde de Mauá. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes perceberam duas pessoas em uma motocicleta comprando drogas do suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele correu para dentro de uma residência.



As duas pessoas foram abordadas. Com o condutor da moto eles encontraram um tablete de maconha. Dentro da casa, os PMs apreenderam pinos de cocaína, trouxinhas de maconha, uma munição calibre 9mm e R$ 1.694,00 em espécie.



Na 89ª Delegacia Policial de Resende, o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O condutor foi autuado por associação ao tráfico e por conduzir a motocicleta sem habilitação, capacete e calçado apropriado. Ele foi ouvido a liberado.