JUVRio abre inscrições para 600 vagas em curso de Informática para Negócios

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com vagas abertas para o primeiro curso de Informática para Negócios dos Espaços da Juventude. Até o dia 31 de agosto, será possível se inscrever nas 600 vagas divididas nos quatro equipamentos públicos da JUVRio voltados para a tecnologia e inovação, localizados no Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena. Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos.No curso de Informática para Negócios, os professores ensinarão como dominar as principais ferramentas necessárias para acessar o mercado de trabalho: sistema operacional, internet e programas de edição de textos, planilhas e apresentações.Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca em www.instagram.com/juvrio e preencher o formulário no link do perfil. As aulas serão ministradas entre os dias 4 e 25 de setembro, às segundas-feiras. Há turmas disponíveis de 8h às 13h e de 16h às 21h.- Estácio: Praça Roberto Campos (saída do metrô).- Cidade de Deus: Rua Daniel, s/nº, (próximo à Fundação Leão XIII).- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral, s/nº - Praça Elba.