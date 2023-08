Gerente do tráfico do Morro da Chacrinha é preso na Zona Oeste

Rio - Policiais militares prenderam o gerente geral do tráfico do Morro da Chacrinha, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira (17). Com ele, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram dois fuzis. Desde o fim de semana, a região vem sendo alvo de confrontos entre criminosos.

De acordo com a PM, durante um patrulhamento, agentes prenderam o suspeito, conhecido como 'Thalles', em posse de dois fuzis calibre 5.56. Ele foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde ficará a disposição da Justiça.

Segundo informações preliminares, após uma invasão de milicianos na comunidade vizinha, o Morro do Jordão, na noite desta quarta-feira (16), traficantes teriam recuado para o Morro da Chacrinha. O local vem sendo palco de diversas disputadas territórios entre criminosos.

Através das redes sociais, moradores relataram que o Morro do Jordão está dominado por paramilitares após os intensos confrontos. "Os traficantes que dominavam a comunidade recuaram para a Chacrinha. Com isso, os milicianos estão no poder de 100 % do Morro do Jordão", escreveu um.

Em nota, a PM informou que policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionados para verificar o confronto entre criminosos na comunidade. Segundo a corporação, a área foi estabilizada e não houve registro de prisão ou apreensão.

Nesta quarta-feira (16), por volta das 17h02, o aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou uma intensa de troca de tiros na região. Novos tiroteios foram registrados entre 18h11 e 19h25.

Um morador compartilhou que teve sua janela atingida por um disparo. Um carro estacionado também foi atingido por um tiro de fuzil próximo a comunidade. Além disso, um cachorro da raça Shih-tzu foi vítima do confronto. O animal, que estava na varanda no momento em que foi atingido, foi levado ao veterinário.

Há anos, o local tem sido palco de constantes disputas territoriais entre traficantes e milicianos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos, mas recentemente o tráfico de drogas, em busca de expandir pontos de venda, conseguiu tomar o controle da milícia em diversas comunidades.

Tensão no fim de semana

Moradores do Morro do Jordão viveram um dia de tensão, no último domingo (13), devido a intensas trocas de tiros na região. Um policial militar foi ferido por estilhaços durante um ataque criminoso. A corporação informou que o PM foi socorrido por outros policiais e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. De acordo com a corporação, ele se encontra fora de perigo.

Depois, os agentes registraram trocas de tiros em uma área de mata entre o Jordão e a comunidade da Chacrinha, na Praça Seca. Traficantes do Comando Vermelho (CV) se esconderam na região para confrontar milicianos que tentaram tomar o controle do Morro do Jordão.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para dar apoio aos agentes do 18º BPM no local. Na Chacrinha, as equipes entraram em confronto armado com criminosos. Dois suspeitos foram localizados feridos com um fuzil e uma pistola. Ambos foram socorridos e encaminhados à UPA da região.