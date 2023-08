Policiais são encurralados durante ataque a tiros em Guadalupe

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) foram atacados a tiros enquanto almoçavam, no início da tarde desta quinta-feira (17), próximo a comunidade do Gogó, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Os agentes foram encurralados e precisaram acionar reforços para sair da pensão onde comiam. Apesar do tiroteio, não houve feridos.

Conversas por rádio entre criminosos da região foram gravadas durante o ataque. No áudio, é possível ouvir dois bandidos pedindo para que os outros criminosos arremessem granadas nos policiais. Além disso, afirmam que a ordem é para executar os agentes.

Procurada, a PM informou que os equipes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento na Rua Estevão de Carvalho, em Guadalupe, no momento em que foram atacados por bandidos da comunidade do Gogó. Houve confronto, mas não há relatos de feridos. A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

O local do ataque é próximo onde o ex-vereador Zico Bacana e o irmão Jorge Barbosa Tavares foram assassinados com cerca de 30 tiros no último dia 7. Além deles, o garçom Marlon Correia dos Santos também foi atingido e morreu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Thiago Antunes