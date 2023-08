Meriti: obras da rede pública de Saúde recebem investimento de 7 milhões do governo do estado

saúde municipal. Na manhã desta quinta-feira (17), o secretário estadual de Saúde Dr. Luizinho conheceu três grandes obras que estão em andamento no município: o Hospital e a Maternidade Municipal e o Centro de Reabilitação.

São João de Meriti – A cidade de São João de Meriti ganhou um super reforço para as obras de construção e reformas de espaços destinados a. Na manhã desta quinta-feira (17), o secretário estadual de Saúde Dr. Luizinho conheceu três grandes obras que estão em andamento no município: o Hospital e a Maternidade Municipal e o Centro de Reabilitação.

O secretário deu um cheque simbólico no valor de R$ 7.285.769,04 para a compra de equipamentos e mobiliários do Hospital Abdon Gonçalves, 35% do valor total (R$ 20.816.482,98) que será destinado à unidade para equipá-la.



“Todas as obras são importantes porque deixarão um legado que ficará na história da nossa cidade. Através de emendas parlamentares e com recursos próprios da prefeitura estamos reformando todo o prédio e o adequando à nova legislação hospitalar. Obrigado, Dr. Luizinho e a todos envolvidos nessa grande evolução da nossa amada cidade”, disse o prefeito Dr. João destacando o funcionamento do programa Opera RJ em Meriti, primeiro município da Baixada a receber o serviço.



A indicação para que o governo do estado atendesse as demandas municipais foi solicitada pelo deputado estadual Valdecy da Saúde (PL).



“Devido a uma péssima administração de gestações anteriores, a nossa cidade chegou a um estado deplorável de atendimento. A manhã de hoje entrou para a história. Vamos conseguir transformar e melhorar a qualidade de vida da população meritiense, que é uma das minhas grandes metas. Sou eternamente grato por receber todos esses investimentos”, destacou Valdecy da Saúde.



Ainda segundo o deputado estadual, após muitos processos judiciais, a Maternidade Municipal, que vem passando por uma grande reforma e se adequando a nova legislação hospitalar, foi municipalizada.



O secretário estadual de Saúde Dr. Luizinho visitou as principais obras ligadas a saúde pública municipal Divulgação

O secretario Dr. Luizinho declarou não medir esforços para investir e ajudar o município. “Somos o primeiro estado do Brasil a alcançar patamares que outras regiões não chegaram. Tenho confiança que todo essas emendas estão em boas mãos. A população terá um dos melhores centros de saúde do estado. Pessoas que precisam de atenção do poder público serão valorizadas”.



Hospital Abdon Gonçalves



A estrutura da unidade está sendo montada com equipamentos de tecnologia avançada e contará com equipes qualificadas de atendimento médico, exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal Humaniza Lab e exames de imagem, que serão realizados no Centro de Imagem, anexo ao hospital.

Maternidade Municipal (antigo Hospital do Morrinho)

O novo espaço vai conter 80 leitos obstétricos, 10 leitos cirúrgicos, 20 leitos de UTI neonatal e 3 salas de cirurgia.



O Hospital do Morrinho, no Centro de São João de Meriti Divulgação

Centro Especializado em Reabilitação



A unidade especializada em reabilitação física e intelectual conta com instalações e equipamentos modernos para ser um centro de referência em atendimento à população.



O evento de entrega do cheque simbólico para melhorias no Hospital Municipal de Meriti contou com a participação do prefeito Doutor João, Valdecy da Saúde, deputado estadual, Bebeto, deputado federal, Lusinho, Secretário de Saúde do Estado e Miltinho, Presidente da Câmara de São João de Meriti, entre vereadores e outras autoridades.