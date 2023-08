Alerj aprova projeto de lei que permite policiais penais no Programa Segurança Presente

Rio - A Alerj aprovou um Projeto de Lei (PL), nesta quinta-feira (17), que permite a atuação de policiais penais no programa Segurança Presente. Decidido em segunda discussão pelos parlamentares da assembleia, o PL estabelece que os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) poderão atuar por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). Após a aprovação, projeto seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

De acordo com a autora do projeto, a deputada Índia Armelau (PL), a medida visa amenizar a carência de agentes de segurança e expandir o policiamento.

“A missão do Segurança Presente é proporcionar sensação de segurança através do contato direto e personalizado à população. Considerando a carência de um número maior de agentes de segurança para a expansão do policiamento e de modo a garantir o equilíbrio no binômio necessidade X disponibilidade, esse projeto autoriza a participação dos policiais penais para maximizar o potencial de policiamento e a proximidade da população, garantindo o direito constitucional à segurança”, justificou a parlamentar.

O projeto prevê que o Executivo conceda treinamento e capacitação necessária para que esses agentes penais possam atuar no policiamento de proximidade. As atribuições dos militares devem ser as mesmas adotadas pelos agentes da Operação Segurança Presente.



Ainda segundo o texto do projeto, o Fundo Estadual de Fomento à Operação Segurança Presente (FEFOSP) poderá ser usado para custear a medida e que a atuação dos policiais penais será realizada nos limites de sua competência. O prazo para aprovação do governador é de até 15 dias.