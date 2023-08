Prefeitura do Rio realiza evento multicultural para promover empreendedores imigrantes e refugiados

Rio - A Secretaria Municipal de Cidadania realizou, nesta quinta-feira (17), a Feira Multicultural Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais. O evento aconteceu no pátio do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, das 9h às 17h. Ao todo, 20 barracas com comerciantes de diversas nacionalidades, e que residem nos mais diversos bairros da cidade, estiveram no local.



“A Feira Refúgio em Foco já faz parte do calendário da cidade. Abrir espaço para os empreendedores imigrantes e refugiados é uma forma de integrar e dar mais visibilidade a essa população, além de ampliar suas possibilidades de geração de renda”, afirma o secretário municipal de Cidadania, Renato Moura.

Os visitantes que acompanharam o evento tiveram a oportunidade de conhecer e consumir produções artesanais, bijuterias e peças em trançado, pedras naturais, acessórios, como bolsas e carteiras e macramê, peças de decoração e roupas com estampas originais e variados estilos e cores de países como: Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Congo, Chile, Peru, Senegal e Venezuela.



Outro destaque do evento foi a gastronomia e seus deliciosos e diversificados sabores. Matias Hector, de 37 anos, é argentino e vive há mais de dois anos no Brasil. Em sua sexta participação no evento, o empreendedor levou ao público típicos pratos de seu país natal, como empanadas, alfajores, pastafrolla e tartas. Para ele, a feira é fundamental para uma troca saudável entre as culturas.



"Brasil e Argentina tem uma rivalidade natural. Existem algumas pessoas que me fazem sentir essa diferença, principalmente por conta do idioma. Mas amo participar da feira, porque levo um pedacinho do meu país para os visitantes, e posso falar sem me sentir julgado, deixando essas questões de lado", finalizou Matias.



Entre os doces, destaque para as cocadas colombianas, os diversos bolos negritos (brownies), biscoitos polvorosas (amanteigados) ou catalina (à base de melaço), além de pães artesanais.