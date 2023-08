MesquitaPrev conquista Certificado de Regularidade Previdenciária após sete anos de bloqueio

Certificado de Regularidade Previdenciária, documento emitido pelo Ministério da Previdência Social na última segunda-feira (14). O CRP, válido até 10 de fevereiro de 2024, atesta que o município está em conformidade com as normas de boa gestão na administração dos benefícios previdenciários.

Mesquita - Desde 2016 com bloqueios em função de irregularidades em gestões anteriores, Mesquita conquistou o, documento emitido pelo Ministério da Previdência Social na última segunda-feira (14). O CRP, válido até 10 de fevereiro de 2024, atesta que o município está em conformidade com as normas de boa gestão na administração dos benefícios previdenciários.

A diretora-presidente do MesquitaPrev, Cátia da Silva Ferraz, explicou que quando o atual prefeito Jorge Miranda assumiu seu primeiro mandato, em 2017, o CRP já estava bloqueado.



“Isso impedia inclusive o repasse de verbas voluntária da união ao município. De lá para cá, foram regularizados débitos oriundos de gestões anteriores e, quando assumi, em janeiro de 2021, enfrentamos o desafio de solucionar 11 irregularidades pendentes. Obter o CRP é, sem dúvida, um marco para esta gestão”, destaca Cátia.



O documento é fundamental para garantir a realização de transferências voluntárias de recursos pela união; a celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união; e a liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.



Para que o certificado seja emitido, o governo federal analisa cerca de 30 critérios distintos. Com a conquista do CRP, Mesquita prova que conseguiu cumprir todas essas exigências. Trata-se, na prática, de uma espécie de atestado de que todas as normas impostas pela Lei Federal 9.717/98 estão sendo cumpridas e que a atual gestão está administrando de forma eficiente e transparente, garantindo a sustentabilidade e os interesses de seus servidores e da população mesquitense.



O certificado saiu no dia 14 de agosto e vale até 10 de fevereiro do ano que vem.