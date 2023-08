Homem foragido da Justiça é preso dentro da própria casa em Campo Grande

Rio - Policiais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), sob a coordenação do diretor da Divisão de Recapturas, prenderam na tarde desta quinta-feira (17), o foragido da Justiça Ítalo Gabilan Ribeiro, mais conhecido pelo apelido de “Gabilan”, de 41 anos, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por roubo.



Com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), os agentes localizaram Ítalo dentro de sua própria casa, na Rua São João, em Cosmos. Ele não resistiu ao fato.



De acordo com o comando da unidade, o homem possui sete anotações criminais pelas práticas dos crimes de roubo, organização criminosa e ameaça, onde foi condenado a uma pena de onze anos de reclusão em regime semiaberto. Além disso, ele possui diversas passagens pelo sistema penitenciário entre 2001 e 2018.



Ítalo foi levado à 35º DP (Campo Grande), onde os procedimentos de praxe foram cumpridos., Posteriormente, ele foi encaminhado à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.