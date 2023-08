Caso Eloah: Oito câmeras usadas por PMs que participaram de ação no Dendê serão analisadas

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) arrecadou e vai analisar 8 câmeras usadas por PMs, que atuavam na hora e em local próximo à residência da pequena Eloah Passos, de 5 anos, morta dentro de casa , no Morro do Dendê, Ilha do Governador, Zona Norte. As imagens fazem parte do material coletado por agentes da especializada na investigação do caso, onde também já foram colhidos os fragmentos de projétil do corpo da menina.