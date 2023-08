Carla Zambelli é internada em Brasília após crise de diverticulite

Brasília - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi internada em um hospital de Brasília. Segundo a unidade de saúde, a parlamentar deu entrada no local na terça-feira (15) e foi diagnosticada com diverticulite aguda — inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo.

Ainda de acordo com a unidade, Zambell está recebendo tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa e não tem previsão de alta. Já a assessoria da deputada informou que "seu quadro de saúde permanece estável". "Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação", diz o comunicado.

O nome de Carla Zambelli está no centro de um escândalo. Na última quarta-feira (17), O hacker Walter Delgatti voltou a afirmar à Polícia Federal que recebeu R$ 40 mil da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir falsos documentos e alvarás de soltura. A informação foi divulgada pelo advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, após depoimento do hacker à Polícia Federal, em Brasília, nesta quarta-feira (16).



De acordo com o advogado, Delgatti confirmou o que havia dito no primeiro depoimento à PF, em São Paulo, no mês passado. No depoimento de hoje, o hacker citou uma conversa e indicou pessoas próximas a Carla Zambelli envolvidas na invasão, conforme Moreira.



“Além de confirmar, ele produziu mais provas no sentido de que ele está falando a verdade”, disse o advogado à imprensa. Os R$ 40 mil, conforme a defesa, foram pagos em depósitos bancários e dinheiro vivo, entregue por um assessor de Zambelli.



Com as novas provas, Moreira espera que Delgatti seja colocado em liberdade. O hacker estava preso em Araraquara (SP) desde o último dia 2, foi transferido hoje para Brasília e conduzido à sede da PF, na região central da capital federal.

A defesa da parlamentar emitiu uma nota rechaçando a versão de Delgatti. "A defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti”, diz um trecho da nota.



O texto é assinado pelo advogado Daniel Leon Bialski. A nota afirma ainda que Delgatti é “como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras”, e que suas versões sobre o que aconteceu “mudam com os dias”.