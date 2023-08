Garis da Comlurb criticam plano de saúde contratado pela prefeitura do Rio

Rio - Garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) denunciam casos de negligência e falta de suporte do plano de saúde Klini Saúde, empresa contratada pela prefeitura do Rio para atender a categoria. A insatisfação começou há mais de um ano, quando o plano de saúde passou a atender a classe. Na ocasião, os garis realizaram uma manifestação e bloquearam uma pista central da Avenida Brasil reivindicando outro plano de saúde, além de melhores condições de trabalho e aumento de salários.

Ao DIA, a Associação Círculo Laranja, criada em 2014 com o objetivo de lutar pelos direitos trabalhistas dos garis, disse que a insatisfação é generalizada e inclui, além dos garis, operadores de máquinas, auxiliares de serviços gerais, administrativos, agentes de preparos de alimentos e encarregados da Companhia.



"O plano de saúde Klini não vem atendendo a demanda da categoria, seja para agendamento de consultas ou atendimentos de alta complexidade. Em 2022 nós fizemos três passeatas no Centro da cidade para denunciar o descaso da troca do plano de saúde do dia para a noite, sem nenhum aviso prévio", lembrou a associação. Ainda segundo o Círculo Laranja, a denúncia foi formalizada ao Ministério Público do Rio (MPRJ), mas até o momento não houve nenhum parecer sobre o caso.



O gari André Luiz Balbino gravou um vídeo nas suas redes sociais, na última quarta-feira (15), desabafando sobre a situação e denunciando a falta de amparo do plano de saúde. Segundo ele, por estar à frente da manifestação do ano passado, foi demitido da Comlurb após 11 anos na Companhia. "Eu fui demitido por causa do plano de saúde Klini, após as manifestações. Esse plano de saúde é de pequeno porte e alguém tem que fazer alguma coisa por nós", pediu André. Em um trecho do vídeo ele cita o caso de um colega de trabalho que recebeu liberação de um médico que atende pelo plano para retornar ao serviço, mesmo não tendo condições físicas para tal.

O gari criticou também a homologação da Previ-Rio, em junho deste ano, que determinou o credenciamento de três planos de saúde, que passaram a dar continuidade à prestação de serviços dentro do Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM) pelos próximos dois anos, a partir de 1º de agosto.



Conforme publicação no Diário Oficial do dia 28 de junho, três empresas foram credenciadas e habilitadas a integrar o PSSM: o grupo Assim Saúde; a Notre Dame Intermédica (ambas já participando do sistema atualmente) e a Klini Planos de Saúde.



Segundo a Previ-Rio, esses planos de saúde vão disponibilizar, da mesma forma como o PSSM já funciona hoje, planos de assistência médica do tipo coletivo para os servidores estatutários da prefeitura do Rio, ativos ou aposentados, seus dependentes e pensionistas, além dos ocupantes de cargo em comissão do Poder Executivo, de suas autarquias e fundações; da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas.



Para André, ampliar o contrato da Klini Saúde é um erro, já que a empresa sequer teria estrutura para atender os trabalhadores da Comlurb. Outros garis também demonstraram suas insatisfações com o serviço da empresa: "Esse plano não tem emergência para grávidas em Campo Grande", escreveu um funcionário nas redes sociais.

Procurada, a Comlurb disse que apura a demanda e que tem ciência das reclamações do gari sobre o plano de saúde. A reportagem também tenta contato com a Klini Saúde. O espaço está aberto para manifestação.