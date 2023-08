Três veículos são apreendidos em casa usada para desmanche de carros roubados na Baixada Fluminense

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram, na tarde desta quinta-feira (17), uma casa usada para desmanche de veículos roubados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, os agentes da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) faziam patrulhamento na Rodovia Washington Luiz (BR-040), quando foram informados por uma das vítimas, que o carro roubado possuía rastreador e indicava estar nas proximidades. As equipes seguiram para o local, no bairro Capivari, e encontraram três carros roubados, entre eles o do motorista que pediu ajuda.

Durante a ação, foram apreendidas peças já retiradas de um dos veículos, telefones celulares, câmeras de circuito fechado de TV, entre outros objetos.

A ocorrência foi encaminhada para a 62ª DP (Imbariê).