Justiça realiza primeira audiência de instrução do incêndio no Ninho do Urubu

Rio - A primeira audiência de instrução e julgamento do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, será realizada nesta sexta-feira (18). Oito pessoas são réus pelas mortes dos dez atletas da base do Flamengo. O grupo responderá por incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. Nesta sexta (18), serão ouvidas as testemunhas de acusação.

Na denúncia, apresentada em 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) lista diversas irregularidades cometidas pelos denunciados como descumprimento de normas técnicas e desobediência a sanções administrativas impostas pelas autoridades, ocultação das reais condições das construções existentes no local ante a fiscalização do Corpo de Bombeiros, entre outras.

MPRJ denunciou 11 pessoas, e a denúncia foi aceita pela Justiça. No entanto, a 5ª Câmara Criminal considerou que as denúncias contra o ex-diretor da base Carlos Noval e o engenheiro Luiz Felipe Pondés não foram sustentadas pelas provas colhidas. Além disso, o monitor Marcus Vinícius Medeiros foi absolvido. Inicialmente, o, e a denúncia foi aceita pela Justiça. No entanto, a 5ª Câmara Criminal considerou que as denúncias contra o ex-diretor da base Carlos Noval e o engenheiro Luiz Felipe PondésAlém disso, o monitor Marcus Vinícius Medeiros foi absolvido.

Ainda em 2019, a Polícia Civil chegou a indiciar oito pessoas por homicídio com dolo eventual e tentativa de homicídio. O MPRJ, no entanto, não imputou a nenhum dos denunciados o crime de homicídio.

Réus:

Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo)

Márcio Garotti (ex-diretor de meios)

Marcelo Sá (engenheiro)

Claudia Pereira Rodrigues (da empresa NHJ, fornecedora dos contêineres)

Weslley Gimenes (NHJ)

Danilo da Silva Duarte (NHJ)

Fabio Hilário da Silva (NHJ)

Edson Colman da Silva (técnico em refrigeração)

Relembre o caso

O incêndio completou quatro anos em fevereiro deste ano. Na ocasião, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, usado para treinos dos profissionais e das categorias de base do Flamengo, não tinha alvará de funcionamento. No dia 8 fevereiro de 2019, os contêineres estruturados para dormitórios provisório pegaram fogo e dez adolescentes morreram, além de outros três que ficaram feridos. Os jovens tinham entre 14 e 16 anos. Quando ocorreu o incêndio, estavam presentes 26 garotos no alojamento.