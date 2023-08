Rio tem chuva e mudança de tempo para o fim de semana

Rio - A passagem de uma frente fria chega ao Rio e deixará o tempo instável a partir de sábado (19), ocasionando uma queda acentuada na temperatura com a máxima 33º C e a mínima de 19º C, segundo o Centro de Operações Rio. No decorrer do dia, a nebulosidade vai aumentar e previsão indica que há possibilidade de pancadas rápidas de chuva moderada durante a noite, podendo passar de 10mm/h, acompanhado de ventos moderados e fortes, acima de 52km/h.

Durante a madrugada e a manhã de domingo (20), a previsão indica chuva fraca a moderada, de forma isolada, podendo passar de 5mm/h. Os termômetros ainda vão marcar temperaturas baixas com a máxima de 28°C e a mínima de 17°C.

Ainda de acordo com o Centro de Operações, na segunda-feira (21), o tempo segue instável com temperaturas atingindo a máxima de 27°C e a mínima de 17°C, e devem ocorrer mais chuvas na cidade nos períodos da madrugada e manhã, com ventania acima de 52km/h.

Já na terça-feira (22), o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas voltam a elevar, registrando a máxima de 33°C e mínima de 19°C, com ventos fracos a moderados.

Nesta sexta-feira (18), o tempo será com céu claro e sem previsão de chuva até a noite. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura prevista é de máxima 35°C e mínima de 18°C. Durante a tarde, a umidade relativa do ar poderá atingir valores próximos de 30%.