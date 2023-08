Quatro homens são presos após cortarem asfalto da calha do BRT para furto de energia

Rio - Após cortarem o asfalto da calha dos ônibus para furtar energia da estação Vila Paciência, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, quatro homens foram presos por agentes do BRT Seguro, nesta quinta-feira (17).



Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), um funcionário do Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio viu, pelas câmeras de segurança, a movimentação dos suspeitos e acionou os oficiais.



A equipe abordou os homens no estabelecimento que fica em frente à parada de ônibus. Ao chegarem na delegacia, eles informaram que estavam cortando o asfalto, com uma serra circular, para furtar energia da estação para uso no lava-jato.



A ocorrência foi conduzida para a 36ª DP (Santa Cruz) e eles responderão pelo crime de dano ao patrimônio.