Polícia prende suspeito de chefiar milícia em Realengo

Rio - Um homem suspeito de chefiar a milícia que atua no Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste do Rio, foi preso na noite desta quinta-feira (17), por policiais da 35ª DP (Campo Grande).



De acordo com a Polícia Civil, Francisco de Assis Fausto dos Santos, vulgo 01, foi interceptado quando passava de carro pela Avenida Marechal Fontenele, em Realengo.

Aos policiais, ele confessou atuar no grupo paramilitar. Contra ele, haviam dois mandados de prisão em aberto. A corporação informou que a ação foi realizada com a ajuda de análise da seção de inteligência.

"Ele era o chefe da milícia em Realengo. O nosso setor de inteligência levantou informações de onde estaria ele, fomos ao local e conseguimos efetuar a prisão. Com isso, tiramos mais um miliciano das ruas", ressaltou o delegado Vilson de Almeida, titular da 35ª DP (Campo Grande).



Segundo a Civil, o miliciano possui anotações criminais por organização criminosa, extorsão, porte de arma de fogo, associação criminosa, constrangimento ilegal, sequestro, roubo de veículo e ato obsceno.

Francisco foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande) e após as formalidades legais, foi levado ao sistema prisional.