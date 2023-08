Homem desaparecido na Zona Oeste é encontrado após cinco dias

Rio - O motoboy que desapareceu na manhã do último domingo (13) , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foi localizado nesta sexta-feira (18), após cinco dias de buscas. Natural de Minas Gerais, Odarcio de Carvalho, de 30 anos, havia sido visto pela última vez por volta das 9h, na Rua do Sol, próximo ao Posto 12. Parentes do homem registraram o desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, na terça-feira (14).

Segundo Paulo Henrique Silva, primo de Odarcio, o motoboy entrou em contato com a família durante a madrugada. "Moradores de rua relataram que ele passou pedindo comida no Recreio. Pouco depois, ele conseguiu entrar em contato com a família, que se dirigiu ao Rio de Janeiro para buscá-lo. Agora estão retornando a Minas Gerais", informou Paulo Henrique. A família do motoboy ainda vive em Minas Gerais e veio ao Rio após ser informada sobre o desaparecimento por amigos de Odarcio.

Paulo Henrique também mencionou que a família considera a possibilidade de um surto . "Ele está em um estado debilitado e confuso. Provavelmente foi um surto, mas quando chegar aqui [Minas] vamos levá-lo ao médico e cuidar dele. Vamos deixá-lo descansar pra ver se ele fala alguma coisa sobre o que aconteceu".

Buscas no IML