Campanha de vacinação antirrábica começa em diversos bairros do Rio neste sábado

Como nos anos passados, serão cinco datas, sempre aos sábados, para diferentes grupos de bairros. A lista dos postos desta primeira etapa poderão ser acessadas Rio - A campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos na capital vai ter início neste sábado (19). A ação, que será realizada de forma escalonada, é composta por mais de 125 pontos de atendimento, que funcionarão das 9h às 17h, em diversos bairros da cidade.Como nos anos passados, serão cinco datas, sempre aos sábados, para diferentes grupos de bairros. A lista dos postos desta primeira etapa poderão ser acessadas pela internet . Nesta etapa, a campanha acontece em bairros das zonas Norte e Sul, no Centro e na Ilha do Governador.

As próximas datas, nos dias 16 de setembro, 7 e 21 de outubro e 11 de novembro, serão nas zonas Norte, mais uma vez, e Oeste.



A ação, que é promovida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio), imunizará os animais a partir de três meses de idade e adultos saudáveis. A vacina deve ser ministrada anualmente e é a única forma de prevenção e controle da raiva.



Aline Borges, presidente do IVISA-Rio, explicou sobre a importância da vacina. “A vacinação é fundamental para a proteção dos animais contra a raiva, que é uma doença fatal e não tem cura. Os resultados que temos hoje só são possíveis graças à grande adesão à vacinação. A proteção pela imunização é fundamental para a saúde dos pets e tutores, e deve ser renovada todo ano”, disse.



Primeiro Grupo - 19 de agosto



Centro: Bairro de Fátima, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo. Ilha do Governador: Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Praia da Rosa, Ribeira, Tauá, Tubiacanga e Zumbi. Zona Norte: Alto da Boa Vista, Andaraí, Benfica, Grajaú, Mangueira, Maracanã, Praça da Bandeira, São Cristóvão, Tijuca e Vila Isabel. Zona Sul: Botafogo, Catete,,Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea,

Glória, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca e Vidigal.