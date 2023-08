Filha de fisiculturista morto em incêndio no Anil apresenta melhora: 'acordou', diz mãe

Rio - A filha do fisiculturista Hugo Sérgio Nascimento, morto após resgatar a família de um incêndio que atingiu seu apartamento no Anil , Zona Oeste do Rio, apresentou melhoras no estado de saúde. Apesar de seguir internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, M.M., de 6 anos, teve a sedação diminuída e já interage com a família, segundo Larissa Mello Viana, mãe da criança.



Ainda de acordo com Larissa, M. M. teve 30% do corpo queimado e não consegue falar devido à intubação , mas se expressa por leitura labial. "Vim atualizar vocês, cheia de novidades boas. A [minha filha] está bem menos sedada e ela, de fato, acordou. A gente brincou; fiz cócegas no pé e no sovaco dela. Ela ama e pedia muita cosquinha antes de dormir. A gente riu, a gente brincou. Expliquei a ela que mamãe ia em casa pegar roupinha e ela super entendeu; 'falou eu te amo'. Vocês não têm noção da minha felicidade", disse a produtora.

A menina já foi submetida a um procedimento cirúrgico , além de exames e tratamento com corticoides durante a internação na unidade. A Polícia Civil, que investiga o caso, informou um curto circuito em uma TV do apartamento pode ter sido a causa do incêndio. As investigações estão em andamento para esclarecer o fato e são conduzidas pela 32ª DP (Taquara).