Família de adolescente que se afogou em Ipanema realiza exame de DNA para reconhecer corpo encontrado no Recreio

André Soares, pai do adolescente, irá ao Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF), no Centro do Rio, para a coleta do material. A Polícia Civil não informou o prazo para que o laudo do exame de DNA fique pronto.

Na terça-feira (15), familiares do menino estiveram no Instituto Médio Legal (IML), no Centro, para tentar fazer reconhecimento do corpo, no entanto, através do procedimento realizado inicialmente, não foi possível identificar o cadáver encontrado.



Há 14 dias, a família do adolescente vive angustiada. "A gente só quer que isso acabe logo porque é muito doloroso perder nosso filho e não poder fazer o enterro dele", disse o pai do jovem ao DIA.

Relembre o caso

De acordo com o relato do pai, o adolescente era calmo, tinha medo do mar e, por isso, não entrava sozinho. Ainda segundo ele, o menino estava de costas na beira d'água quando veio uma onda forte e o levou. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas não tiveram sucesso.