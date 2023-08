Estados Unidos confirmam tarifas antidumping sobre empresas da China, Alemanha e Canadá

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira, 17, a imposição de tarifas antidumping sobre empresas da China, da Alemanha e do Canadá, sob acusações de preços injustos em produtos de estanho, metal usado na fabricação de latas de alimentos. As tarifas serão preliminares até decisão final em janeiro.



Os produtos da China foram sujeitos às tarifas mais altas entre os três países, de 122,52% de seu valor de importação.



Em nota, o Departamento do Comércio afirmou que 111,98% deste valor corresponde a um "caso de subsídio", que ajustaria a taxa para subsídios à exportação no momento de coleta do produto.



Um funcionário do governo americano esclareceu que a taxa superior reflete a recusa das companhias chinesas em cooperar com uma investigação sobre sua independência do Partido Comunista da China e possíveis subsídios governamentais.



As tarifas para empresas da Alemanha, como a Thyssenkrupp Rasselstein, e do Canadá, como a ArcelorMittal, também foram confirmadas em 7,02% e 5,29%, respectivamente.



Empresas de outros cinco parceiros comerciais — Holanda, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia e o Reino Unido — foram inocentados das alegações de dumping, como antecipado.