'Está claro que Bolsonaro é autor e mandante de tentativa de fraude às urnas', diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 18, que as investigações em curso da Polícia Federal (PF) mostram que está clara a autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a tentativa de fraude às urnas para prejudicar o processo eleitoral do ano passado.



"Graças ao trabalho da PF e à CPI dos atos golpistas, o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor e mandante da tentativa de fraude das urnas eletrônicas. Ali estava a tentativa de violar atentar contra a democracia brasileira", disse Tebet durante a posse de Marcio Pochmann na presidência do IBGE.



A ministra ainda sugeriu que a Polícia Federal busque "o mais rápido possível" apreender o passaporte de Bolsonaro, frisando que o ex-presidente "fugiu" do País para não passar a faixa presidencial a Lula neste ano.