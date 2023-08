ONG realiza testagem gratuita de HIV no Centro do Rio

Rio - Uma ação promovida pelo Grupo Pela Vidda-RJ realiza nesta sexta-feira (18) uma campanha solidária de prevenção ao HIV, incluindo testagem gratuita. O público pode procurar a sede da ONG, no Centro do Rio, até as 18h.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em dezembro do ano passado, o Estado do Rio apresentou, entre 2011 e 2021, coeficiente de mortalidade por Aids superior à média nacional. Enquanto no país o número de mortes por Aids é de 4,2 por 100 mil habitantes, no estado são 6,3 mortes por 100 mil habitantes.



Importância do diagnóstico precoce



O diagnóstico precoce é importante para uma melhor resposta do organismo à infecção pelo HIV. O Pela Vidda-RJ realiza ações de testagem não apenas na sede, mas também em favelas, bairros periféricos, e locais de grande circulação de pessoas, levando a quem mais precisa a informação sobre prevenção e conscientização do HIV e outras ISTs como hepatite e sífilis.



Quem fizer o teste no Pela Vidda-RJ fazer poderá responder o questionário de uma pesquisa inédita conduzida pela instituição sobre violência contra a população LGBTQIAPN+ realizada com recurso aprovado pelo Ministério de Direitos Humanos.



O objetivo da pesquisa é investigar como as forças de segurança e os órgãos públicos defesa de direitos são enxergados pela população em sua eficiência no enfrentamento do preconceito, discriminação e crimes de ódio.



A sede da ONG Grupo Pela Vidda-RJ fica na Avenida Rio Branco 135, sala 709, no Centro.