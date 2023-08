Vídeo: Maus-tratos contra cavalos em chá revelação gera revolta

Um chá revelação realizado no último final de semana, em Santa Helena de Goiás (GO), está sendo investigado pela Polícia Civil por maus-tratos a animais. Para anunciar o sexo do bebê, o casal colocou sinalizadores inflamáveis nas selas de dois cavalos, que se assustaram e correram. No vídeo é possível ver que um deles chega a cair no chão. As imagens geraram revolta na web.







O deputado estadual Eduardo Prado (PL-GO), presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da Assembleia, enviou ofício ao delegado da região para que se investigue o caso. Nas redes sociais, ele afirmou que os animais "foram colocados em uma situação de constrangimento e estresse ao extremo". "Os animais claramente estão desconfortáveis, com medo e reagiram para se proteger", disse.



A polícia informou que um inquérito criminal foi aberto para averiguar a denúncia. Na investigação, deve ser apurado quem promoveu o evento.