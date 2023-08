Rio de Janeiro é o 3º estado com mais beneficiários do Bolsa Família

O Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior número de beneficiários do Bolsa Família em agosto no país, atrás apenas de São Paulo e Bahia. São 1,78 milhão de famílias nos 92 municípios fluminenses que serão contempladas a partir de um investimento de R$ 1,19 bilhão do Governo Federal — média de R$ 671,33. O cronograma de pagamento nos 5.570 municípios brasileiros tem início nesta sexta-feira, 18, e segue até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).



A capital fluminense é a cidade com maior número de contemplados no Rio de Janeiro. São 565,9 mil famílias, a partir de um investimento de R$ 377,4 milhões e repasse médio de R$ 666,84. Outros quatro municípios do estado totalizam pouco mais de 446 mil famílias beneficiárias: Nova Iguaçu (145.129), Duque de Caxias (124.129), São Gonçalo (91.437) e Belford Roxo (85.447).





O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 657,2 mil pessoas do Rio de Janeiro em agosto. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 1,1 milhão de pessoas no estado.



O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários em agosto na comparação com julho. A cidade com maior valor médio de repasse no Rio de Janeiro é Varre-Sai, com R$ 716,24. Itaguaí (R$ 700,51) e Macuco (R$ 694,05) completam a lista dos três municípios de maior repasse médio no estado. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior. Ao todo, R 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio do benefício é de R 686,04.