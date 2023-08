Resende realiza vacinação antirrábica nos distritos

O Centro de Controle de Zoonoses de Resende (CCZ), realiza neste sábado (19) uma nova etapa da campanha de vacinação antirrábica em dois distritos. As equipes estarão das 9h às 15h, no posto de saúde de Engenheiro Passos, e em frente à quadra de Bulhões.



Devem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam em boas condições de saúde, sem qualquer enfermidade. O tutor deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação.



Os cães devem ser levados com guias ou coleiras, e os gatos devem estar em caixas ou gaiolas. Para mais informações, a população pode entrar em contato com o CCZ pelos telefones: (24) 3360-9690 ou 3381-9802.