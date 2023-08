PicPay começa a distribuir produtos de investimentos com oferta em renda fixa

São Paulo - O PicPay lançou sua unidade de investimentos com a oferta de aplicações em renda fixa disponíveis por aplicativo. Entre os produtos oferecidos estão os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Letra de Crédito Imobiliário e do Agronegócio (LCI e LCA) emitidos por terceiros, pré e pós-fixados.



Segundo a empresa, os títulos são emitidos por instituições financeiras como Banco Original, BTG Pactual, BMG, Pine, Fibra e ABC Brasil, com aplicação a partir de R$ 100 e retorno de até 117% do CDI. Os papéis são garantidos em até R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).



As LCIs e LCAs oferecem isenção de imposto de renda e rentabilidade de até 10,8% ao ano.



O PicPay informa ainda que as aplicações ainda não estão disponíveis para todos os clientes, e será ampliada a oferta gradualmente.



Os clientes interessados na aplicação, deverão se inscrever para receber notificações do PicPay. A companhia afirma também que, ainda neste mês, vai disponibilizar aplicações em fundos de investimentos por meio do aplicativo.



"Colocamos toda a estrutura da business unit unidade de negócios de pé em tempo recorde, em cerca de quatro meses, com toda a tecnologia criada do zero", afirmou, em nota, Bruno Guarnieri, vice-presidente de e-commerce e investimentos da companhia. "Essa frente será estratégica para complementar o ecossistema financeiro do app e contribuir para nos consolidarmos com um portfólio completo, que vai ser ampliado até o fim do ano."