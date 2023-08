Ministério da Agricultura confirma retirada do embargo do Japão a SC para ovos e carne de frango

O Ministério da Agricultura confirmou informação pelo governo de Santa Catarina de que o Japão retirou a suspensão para a compra de ovos, carne de frango e seus subprodutos do Estado da região Sul. A medida vale a partir desta sexta-feira, 18. A suspensão temporária vigorava desde 17 julho após o Estado confirmar um foco de gripe aviária no município de Maracajá.



"Apesar do Brasil continuar livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), há um protocolo acordado com o Japão de suspensão temporária em que se faz necessário aguardar um prazo de 28 dias em que são feitas análises pelas autoridades japonesas para que o mercado seja reaberto", destaca a nota do ministério.



A pasta lembra que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos.



O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. E o Estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do País, tendo exportado ao país asiático cerca de US$ 310,8 milhões, segundo o Ministério.