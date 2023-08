Flanelinha é preso por cobrar ilegalmente por vagas em estacionamento de delegacia

Rio - Um flanelinha que cobrava ilegalmente por vagas de estacionamento da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (18). Sandro Camacho da Cunha usava uniforme e materiais falsos da empresa responsável pelas vagas do local.

De acordo com os policiais, vítimas chegavam na especializada e estranhavam o guardador de carros. Os agentes foram ao estacionamento e encontraram Sandro com a roupa da companhia. No entanto, eles constataram que o suspeito nunca havia trabalhado nessa empresa e utilizava materiais falsos.

Além disso, o flanelinha arrancava selos de multas aplicadas por guardas municipais e repassava o lucro obtido pela cobrança de vagas para um homem que seria ligado à milícia da região.

Sandro foi autuado por estelionato e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.