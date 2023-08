Dinheiro do Rolex foi para Bolsonaro ou Michelle, diz defesa de Cid

O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bittencourt, disse nesta sexta-feira, 18, que o dinheiro vivo da venda do Rolex deve ter sido entregue para Jair Bolsonaro ou Michelle. A entrevista foi dada à GloboNews .



"O dinheiro foi para o Bolsonaro ou para a primeira-dama. Não sei se foi entregue para quem de direito. Não tinha outra forma de fazer as coisas. Se foi em mãos, na caixinha do correio, na caixa em cima da mesa dele, eu não sei. Mas foi em espécie. [...] Como deu problema com esse relógio, ele disse: 'Cid, pega esse relógio e resolve esse problema'", declarou.

Embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre como a transação ocorreu, ele mencionou que não sabia se o dinheiro foi entregue diretamente em mãos ou de outra maneira.



O advogado disse ainda que a possível confissão de Cid, anunciada na noite de quinta-feira, 17, pela revista Veja, tenha relação com o conjunto de joias recebido de autoridades da Arábia Saudita. Segundo ele, Cid se refere apenas à venda do Rolex.



"Não tem nada a ver com joias. Ninguém me mandou recuar. O que o Cid trabalhou, o que eu trabalhei, é o negócio do relógio. O relógio —não são as joias. Eu não tenho a menor ideia de joias, não sei o que é isso", complementou Bittencourt.