Resende abre inscrições para o 1º Salão Jovens Talentos das Artes

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende está com inscrições abertas para o 1° Salão Jovens Talentos das Artes. Os artistas, de 12 a 17 anos, podem se inscrever presencialmente no Museu da Imagem e do Som, na Rua Luiz da Rocha Miranda, n°117, até o dia 28 de agosto.



Podem participar moradores de Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Os candidatos devem apresentar uma autorização assinada e reconhecida em cartório por um de seus pais ou responsável.



No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar cópias do documento de identificação e CPF, do comprovante de residência em nome dos pais ou responsáveis, com data de até 3 meses, e cópia ou comprovante de dados bancários para a efetivação do prêmio.



O concurso consiste na seleção de 20 obras artísticas nas seguintes categorias: Pintura, Desenho, Ilustração, Gravura; Escultura/Objeto/Instalação; e Fotografia. Podem ser inscritas até três obras por artista, limitando apenas um prêmio por artista.



Uma Comissão Julgadora irá selecionar e avaliar as obras inscritas seguindo os critérios de qualidade técnica, relevância estética e conceitual, originalidade, criatividade e pesquisa.



A premiação acontecerá em 14 de setembro, às 14h, no salão de eventos da sede da Câmara Municipal de Resende. As obras premiadas ficarão expostas de 14 de setembro a 13 de outubro, na sede do Poder Legislativo Municipal.