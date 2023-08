Maratona em Penedo altera tráfego de veículos neste domingo

Por conta da realização da competição ‘A Muralha UP and Down Marathon 2023’ neste domingo (20), em Penedo, o tráfego de veículos será alterado na localidade. O trânsito será controlado e fechado em ruas da área central do bairro e no Jardim Martinelli, além de interditar aos motoristas, nos dois sentidos, o trecho de Visconde de Mauá a Penedo, da Rodovia RJ-163, entre 6h30 às 11h55.



O esquema prevê que as avenidas Dr. Arnaldo Marzoto, Cimabue, Gioto, Tiziano e Penedo estarão em meia-pista em direção às Três Cachoeiras, sendo proibido o trânsito de veículos neste sentido da via. Além disso, o cruzamento da Rua das Laranjeiras com a Avenida Penedo será também controlado pela Guarda Municipal. A Rua Olaria estará interditada para apoio e logística do evento.



Em função do evento, os motoristas deverão acessar o bairro de Penedo via Portal. Todos os veículos deverão usar como rota de saída da localidade a Avenida Penedo.