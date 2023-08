Polícia apreende plantações de maconha em laboratório na Zona Central do Rio

Rio - Um laboratório de plantação e cultivo de maconha do tipo "skunk" no Estácio, na Zona Central do Rio, foi alvo de uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) nesta quinta-feira (17). A estufa funcionava em uma casa abandonada na comunidade do São Carlos.

Após monitoramento pelo setor de inteligência da especializada, o laboratório foi desativado pelos criminosos, mas ainda havia plantações na residência. De acordo com as investigações, o local era equipado com aparelhos de ar condicionado e área para secagem da droga. O "skunk" tem efeitos potencializados em relação à maconha comum e, por isso, o valor é mais caro, chegando a R$ 50 mil por quilo.

Materiais de empresas de telefonia e internet também foram encontrados. Policiais da DRF investigam uma possível participação dos traficantes na distribuição de sinal na comunidade.

A operação é um desdobramento da ação realizada no último dia 4, em uma área rural do município de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. A plantação com cerca de mil pés de maconha ficava dentro de um sítio e de uma igreja abandonada equipados com 12 aparelhos de ar condicionado.

As investigações seguem em andamento para identificar o proprietário do imóvel e integrantes da organização criminosa.