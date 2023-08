São João abre inscrições para Conferência Municipal de Segurança Alimentar

O tema desta edição é "Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade".Segundo a organização, o encontro tem por objetivo fortalecer os compromissos com a erradicação da fome e com o direito humano à alimentação adequada, por meio de sistemas alimentares justos, antirracistas, antipatriarcais, sustentáveis, promotores de saúde e da soberania e segurança alimentar e nutricional.A Conferência que será realizada nos dias 24/08, 17h às 20h e 25/08, 9h às 17h, no Centro Cultural Meritiense.A pasta reforça que no dia do evento as inscrições poderão ser realizadas no ato do credenciamento. Adiante seu cadastro pelo link : I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São João de Meriti, no Centro Cultural Meritiense, dia 24 de agosto.