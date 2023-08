Corpo de Bombeiros forma novos militares motociclistas

Rio - O Corpo de Bombeiros formou uma nova frota de militares capacitados para conduzir motocicletas e chegar de forma ágil nas ocorrências, prestando o primeiro atendimento às vítimas.

Os pilotos da corporação passam pelo Curso de Especialização em Operações com Motocicletas, que forma socorristas com habilidade de direção técnica e conhecimentos de primeiros socorros em casos de emergência.

Os condutores são aptos a realizar Atendimentos Pré-Hospitalares (APHs), salvamentos, combates a incêndios, entre outros. Desde 2012, quando foi instituído o curso na corporação, foram formados mais de 100 militares motociclistas.

"Hoje, o Corpo de Bombeiro RJ forma mais uma turma de especialistas em operações com motocicletas, profissionais que vão atuar alinhados com a nossa missão de prestar o melhor socorro no menor tempo possível. Para nós, cada segundo importa na missão de minimizar danos e salvar vidas", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro.

O curso tem três meses de duração e capacita os militares em técnicas de pilotagem defensiva e segura; ressuscitação cardiopulmonar, contenção de hemorragias, imobilização de vítimas e outros procedimentos de emergência.

Além disso, os alunos são instruídos sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, como capacetes e luvas, a fim de garantir a segurança pessoal durante as operações de resgate. O curso conta com cenários simulados de acidentes e emergências médicas

Dê Passagem Para a Vida

O Corpo de Bombeiros lançou a campanha Dê Passagem Para a Vida com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre a importância de abrir espaço no trânsito quando avistarem um veículo da corporação em serviço, com sirenes e luzes acionadas. A iniciativa busca reduzir o tempo de resposta dos bombeiros a ocorrências emergenciais.



Por conta de um trânsito cada vez mais congestionado, a campanha pretende destacar a relevância de ceder espaço de forma segura e ágil aos veículos de emergência. Ao abrir caminho para as viaturas dos bombeiros, os motoristas contribuem para a agilidade na solução de ocorrências.