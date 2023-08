Profissionais de Mesquita passam por capacitação contra Arboviroses

capacitação sobre o novo larvicida contra Arboviroses. Iniciativa do Departamento de Vigilância Ambiental voltada para seus próprios profissionais teve como objetivo aprimorar estratégias de combate e apresentar dados do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa).

Mesquita - O Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura de Mesquita, foi palco para umasobre ocontra. Iniciativa do Departamento de Vigilância Ambiental voltada para seus próprios profissionais teve como objetivo aprimorar estratégias de combate e apresentar dados do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa).

O coordenador da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, Sérgio Vigas, destacou a importância da participação dos agentes de combate às endemias no evento. “Além de aprenderem a manusear o novo larvicida da forma correta, eles também saem daqui mais preparados para transmitirem à população informações educativas e fundamentais no controle do Aedes aegypti”, disse.



Segundo o Ministério da Saúde, a rotatividade é uma medida que reduz a pressão seletiva em populações de mosquitos vetores resistentes aos inseticidas utilizados no controle do Aedes. Além disso, o novo produto adotado em Mesquita se mostrou capaz de eliminar as larvas do mosquito em até 24 horas após a aplicação, de acordo com estudos realizados.