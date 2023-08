Conselho de Ética põe Carla Zambelli na mira após denúncias de hacker

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) voltou à mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados após PSB e PSOL entrarem com representação contra a parlamentar por pagar um hacker para invadir os sistemas do judiciário . No pedido, os partidos pedem a cassação de mandato da parlamentar, com base nas denúncias feitas por Walter Delgatti Neto , conhecido como hacker da ‘Vaza Jato’.Zambelli é acusada de ter pedido a Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para incluir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para os partidos, há “indícios do uso do dinheiro público para financiar atividades ilegais e golpistas”.“É absolutamente inconteste que as condutas perpetradas pela representada se deram no contexto de fomento aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para além do golpismo, há o uso da cota parlamentar de forma indevida”, afirma o pedido.As legendas ainda lembram da denúncia feita por Delgatti em que Zambelli e Bolsonaro pediram para que tentasse invadir as urnas eletrônicas. À Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o hacker afirmou que ainda foi solicitado uma tentativa de grampo no telefone de Moraes.Em um dos pedidos, o PSB afirma que as ações da deputada mostram que o objetivo era colocar em xeque a legitimidade das urnas e da democracia.“Aproveitou-se da posição de deputada federal e serviu-se das estruturas da Câmara dos Deputados, especialmente recursos orçamentários, para financiar atividades ilícitas visando a incutir no povo, titular da soberania popular, dúvidas sobre a legitimidade da representação parlamentar e, consequentemente, da própria democracia”, afirma o partido.Zambelli já tinha sido alvo do Conselho de Ética nas últimas semanas por ofender o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) em uma oitiva do ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública na Câmara. Ela chegou a ser ameaçada a perder o mandato, mas entrou em acordo com os parlamentares e teve o processo arquivado.